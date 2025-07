ULTIM’ORA / Incidente sulla Sora-Ferentino nei pressi di Veroli: si raccomanda prudenza

Ennesimo incidente stradale lungo la superstrada Sora–Ferentino, una delle arterie più trafficate e, purtroppo, frequentemente teatro di sinistri.Poco fa due autovetture sono rimaste coinvolte in un impatto nei pressi dello svincolo di Veroli, in direzione Ferentino. Al momento non si conoscono con precisione le condizioni dei conducenti o di eventuali passeggeri.Massima prudenza nella guida, in particolare nel tratto interessato dall’incidente.Il tratto della Sora–Ferentino dove si è verificato l’incidente è già noto per la pericolosità e l’alta incidenza di sinistri, rendendo sempre più urgente un intervento sulla sicurezza stradale e sul controllo della velocità in quell’area. La redazione seguirà gli sviluppi della vicenda e fornirà aggiornamenti non appena disponibili.

LA REDAZIONE

