La vittima dell’incidente accaduto questo pomeriggio sulla Casilina sul territorio di Paliano è F.C. 36 anni residente ad Anagni ma originario di Veroli. Il giovane alla guida di una Fiat 500 si e’ scontrato con un pullman e purtroppo, anche se i soccorsi sono stati immediati, per il ragazzo non c’e’ stato nulla da fare. Sulla dinamica dell’incidente le forze dell’ordine stanno cercando di far luce sull’accaduto.

FOTO ARCHIVIO