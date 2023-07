Incidente all’incrocio del semaforo di Piedimonte San Germano intorno alle 19.30 circa tra due auto, una Fiat Panda e una Citroen, sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e l’ambulanza del 118 prontamente intervenuta per dare supporto a uno dei passeggeri che è rimasto lievemente ferito. Il traffico intanto rimane bloccato per circa 1 km verso Cassino e 1 km verso direzione Aquino.

Correlati