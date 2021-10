ULTIM’ORA / Incidente mortale sulla Sora-Forca d’Acero: muore centauro 40enne

Tragico incidente sulla SR 666, l’ex statale che collega Sora a Forca d’Acero, intorno alle ore 18 circa,un centauro mentre percorreva il tratto stradale fra i comuni di San Donato Valcomino e Alvito, è caduto violentemente a terra e per l’uomo, F.G. 40enne di Casalvieri, sono stati inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Sul posto anche le forze dell’ordine per la dinamica dell’incidente.

Foto archivio

