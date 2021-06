ULTIM’ORA / Incidente mortale sulla Sora-Avezzano: muore motocilista

Schianto mortale sulla Sora – Avezzano all’altezza della galleria di Canistro, avvenuto intorno alle ore 17.00 circa. Un motociclista in sella ad una Kawasaki si e’ scontrato con un furgone che procedeva dal senso opposto di marcia. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro, sul luogo la Polizia Stradale che sta vagliando la dinamica del sinistro mortale.

Redazione news in aggiornamento

credit foto Marsicalive.it

