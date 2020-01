ULTIM’ORA / Incidente mortale sulla Cassino-Formia: deceduta una donna ciociara

Ennesimo incidente mortale sulla Cassino-Formia nel territorio di Spigno Saturnia,sembra che le auto coinvolte siano tre, una Citroen,una Volswagen e una Audi, e purtroppo una donna di 46 anni residente a Esperia è deceduta, le cui generalità non sono ancora state rese note. Altre due persone sono rimaste ferite.Sul posto i militi della Compagnia di Formia per ricostruire la dinamica di questa tragedia avvenuta ancora una volta sulla strada definita “della morte”e i vigili del fuoco. Il pauroso incidente è avvenuto poco prima delle ore 20.

