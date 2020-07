ULTIM’ORA / Incidente mortale sulla 155: muore una donna

Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 15 circa, sulla 155 all’altezza del bivio per Pitocco, nel territorio di Vico nel Lazio. Un terribile schianto frontale quello tra due auto, una Fiat Punto e una Opel Astra dove ha perso la vita una donna di 76 anni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna,mentre altre due persone sono rimaste ferite ma sembra non in modo preoccupante.

Foto archivio