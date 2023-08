E’ successo poco fa in una piscina di una struttura privata tra Colfelice e Roccasecca. Una bambina e’ caduta sbattendo violentemente la testa, subito soccorsa dai sanitari del 118,che constatato le condizioni serie della bambina, hanno deciso di trasferire la piccola in un nosocomio romano in eliambulanza. La bambina di nove anni sembra che cadendo abbia sbattuto la testa contro il cordolo della piscina, tanta apprensione e preoccupazione per quanto accaduto. foto archivio

