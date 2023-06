Il giovane trovato senza vita nella sua abitazione in via Tommaso Campanella a Cassino è Dimitri Verdone. A fare la tragica scoperta sono stati i familiari che non riuscendo a mettersi in contatto con lui si sono recati presso l’abitazione del giovane. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118, Dimitri era già morto. In corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Correlati