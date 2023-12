AGGIORNAMENTO – ULTIM’ORA / Gravissimo incidente sulla Sora – Avezzano all’altezza dell’uscita per Roccavivi

Grave incidente accaduto intorno alle 18.30 sulla superstrada Sora – Avezzano all’altezza dell’uscita per Roccavivi . Dalle prime informazioni da confermare sarebbero due i mezzi coinvolti e purtroppo sembra che ci sia una vittima. Sul posto del sinistro i sanitari del 118 e i militi della stazione di Balsorano. Forti ripercussioni sul traffico.

notizia in aggiornamento – foto archivio

AGGIORNAMENTO ——–

Nel grave sinistro ha perso la vita un giovane di Balsorano, ancora non si hanno notizie sulle condizioni delle altre due persone rimaste coinvolte nell’incidente, ma sembra che uno sia rimasto ferito in modo grave.

