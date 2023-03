ULTIM’ORA / Grave infortunio, camionista scende dal mezzo e resta infilzato alla schiena da un paletto

Una fatalità che potrebbe portare serie conseguenze ad un camionista di 37anni che e’ rimasto gravemente ferito al fondo schiena. E’ successo intorno alle ore 13 di oggi nella zona industriale di Cassino, per cause ancora sconosciute ma tutto appare essere un tragico evento, un camionista e’ sceso dal mezzo pesante per scaricare della merce nel scendere dal mezzo e’ rimasto infilzato da un paletto di acciaio che lo ha centrato tra le natiche e schiena. Le urla di aiuto hanno richiamato l’attenzione delle persone presenti che hanno dato l’allarme. Il camionista e’ stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso del Santa Scolastica di Cassino e visto la gravita’ delle ferite sottoposto d’urgenza ad un delicato intervento chirurgico.

notizia in aggiornamento – foto archivio