ULTIM’ORA / Grave incidente tra uno scooter e un furgone: centauro elitrasportato in codice rosso

Un grave incidente si è verificato poco fa sulla provinciale 34 Santa Sicilia, nel territorio di Alatri, all’altezza dell’incrocio con via Accorciatoia Colletraiano, nei pressi della Chiesa Santa Maria del Carmine.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, un scooter si sarebbe scontrato violentemente con un furgone. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 43 anni, residente nella zona, che è stato sbalzato sull’asfalto a seguito dell’impatto.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il personale del 118 ha disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza in un ospedale più attrezzato della Capitale. Attualmente è in codice rosso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Seguiranno aggiornamenti.

