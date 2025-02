ULTIM’ORA / Grave incidente sulla via Casilina, coinvolte tre auto: traffico in tilt

Ferentino – Un grave incidente stradale ha paralizzato il traffico lungo la via Casilina all’ora di pranzo di oggi, martedì 25 febbraio 2025. L’impatto, avvenuto all’altezza del chilometro 80, ha coinvolto tre auto e causato il ferimento di due persone, costrette a ricorrere alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale di Ferentino, i Carabinieri e un’ambulanza del 118, che ha trasportato i feriti in ospedale. Al momento non sono note le loro condizioni di salute.

L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla viabilità: la circolazione lungo la via Casilina procede attualmente su una sola corsia, con pesanti disagi per gli automobilisti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ripristinare il normale flusso del traffico nel minor tempo possibile.

Seguiranno aggiornamenti.

FOTO ARCHIVIO

Correlati