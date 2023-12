ULTIM’ORA / Grave incidente sulla superstrada Sora – Cassino: 22enne in codice rosso

Un grave incidente stradale si e’ verificato nella notte sulla Sora – Cassino sul tratto di appartenenza del comune di Belmonte Castello. Un 22enne residente nella città martire alla guida di una Yaris , per cause al vaglio delle forze dell’ordine si e’ ribaltato piu’ volte finendo contro un muro di cinta della strada . Il ragazzo e’ rimasto incastrato tra le lamiere e’ stato soccorso e trasferito al Santa Scolastica di Cassino in gravi condizioni, non si esclude il trasferimento in un nosocomio della capitale, mentre l’amico che viaggiava con lui ha riportato ferite lievi.

notizia in aggiornamento – foto archivio