Grave incidente sulla ss 666 strada per Forca d’Acero, nel territorio di Campoli Appennino. Tre i feriti, un centauro è stato elitrasportato in un nosocomio romano mentre l’altro motociclista e il conducente dell’auto sono stati trasportati all’ospedale di Sora. I due motociclisti risiedono a Castelliri. Sul posto le forse dell’ordine per la dinamica dell’incidente.

