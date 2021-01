ULTIM’ORA / Grave incidente sulla Sora-Ferentino: soccorsi sul posto

Grave incidente stradale avvenuto poco fa sulla superstrada nel territorio di Ferentino in direzione Sora, dove sono rimaste coinvolte diversi veicoli. Sul posto oltre o sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine e una eliambulanza.Al momento non si conosce l’identità dei feriti. Traffico bloccato.

Notizia in aggiornamento

