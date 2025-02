ULTIM’ORA / Grave incidente sulla Sora-Cassino: un morto e diversi feriti gravi

Un tragico incidente stradale si è verificato poco prima delle 13 di oggi lungo la superstrada Sora-Cassino, nel territorio di Sant’Elia Fiumerapido. Lo scontro, avvenuto nei pressi di una semicurva, ha coinvolto tre auto e un furgone, con un impatto violentissimo che ha avuto conseguenze drammatiche.

Purtroppo, si registra una vittima. Al momento non sono ancora note le generalità della persona deceduta. Vi sarebbero inoltre altri feriti in condizioni gravi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario dell’Ares 118 e i Carabinieri della Compagnia di Cassino, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La scena che i soccorritori si sono trovati davanti è stata descritta come agghiacciante: i mezzi coinvolti risultano pesantemente danneggiati e il tratto di strada è stato teatro di momenti di grande concitazione. L’incidente ha avuto anche gravi ripercussioni sulla viabilità, con il traffico completamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.

Seguiranno aggiornamenti.

Foto Tanfuk