Grave incidente stradale sulla Sora – Cassino in territorio di Sant’Elia Fiumerapido. Il violento impatto frontale tra due auto ,una Maserati e un’Audi, sul posto oltre alle forze dell’ordine i Vigili del Fuoco i sanitari del 118. Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone che sono state trasportate presso il nosocomio di Cassino, e due sono in codice rosso. La strada e’ stata chiusa per consentire i rilievi e la dinamica dell’incidente. foto archivio

