Un grave incidente stradale è avvenuto poco fa sulla superstrada Frosinone-Sora, in direzione Sora, davanti il distributore Eni. Sul posto è presente la Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e diverse ambulanze. Al momento che scriviamo non si hanno notizie sulle persone e i veicoli coinvolti. Seguiteci per gli aggiornamenti.

