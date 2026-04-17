ULTIM’ORA / Grave incidente sulla Casilina: sette feriti, uno in condizioni critiche

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 14 sulla strada statale Casilina, nei pressi del bivio per Aquino. Il bilancio è di sette persone ferite, una delle quali in condizioni gravi.

Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un autobus Cotral. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e disposto il trasferimento in ospedale.

Vista la gravità della situazione, si è reso necessario anche l’intervento di un’eliambulanza, atterrata nelle immediate vicinanze del luogo dell’incidente per consentire il trasporto urgente del ferito più grave.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, che stanno lavorando per chiarire cause e responsabilità. Nel frattempo, per il traffico ci sono rallentamenti e disagi.