ULTIM’ORA / Grave incidente sull’ A1 tra Frosinone e Ceprano: autostrada bloccata, tre feriti gravi

Un violento scontro tra tre auto e un tir ha provocato un drammatico incidente lungo la corsia sud dell’autostrada A1, nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano, al km 632. L’impatto, avvenuto poco fa, ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’eliambulanza dell’Ares 118.

Dinamica dell’incidente e intervento dei soccorsi

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma al momento si contano tre feriti gravi. I vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale sono al lavoro per prestare soccorso ai coinvolti e gestire la viabilità. L’autostrada è attualmente chiusa in entrambe le direzioni, causando forti disagi al traffico.

Viabilità e disagi per gli automobilisti

A causa dell’incidente, si sono già formate lunghe code di circa 4 km tra Ceprano e Frosinone. Per chi viaggia in direzione Roma, l’ingresso consigliato è Frosinone, mentre per chi proviene da Napoli l’uscita consigliata è Ceprano.

Sicurezza stradale: l’ennesima emergenza sull’A1

Ancora una volta, un tratto dell’A1 si trasforma in teatro di un grave incidente, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza autostradale. Non è la prima volta che si verificano sinistri di tale entità in questa zona, e la questione della manutenzione e della prevenzione torna a essere centrale per evitare nuove tragedie.

