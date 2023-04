ULTIM’ORA/ Grave incidente sul lavoro: operaio in gravi condizioni

Grave incidente sul lavoro questa mattina intorno alle ore 8. Un operaio è precipitato nel vuoto in un cantiere in via Arigni nella città martire. Sul posto i sanitari del 118, una eliambulanza e le forze dell’ordine. Dalle prime informazioni sembra che le condizioni dell’uomo siano gravi.

Notizia in aggiornamento

Foto archivio

