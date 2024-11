ULTIM’ORA / Grave incidente sul lavoro: operaia elitrasportata

Grave incidente sul lavoro questa mattina ad Anagni in un magazzino di stoccaggio. Una donna mentre svolgeva le proprie mansioni e’ stata colpita violentemente da un muletto rimanendo gravemente ferita, provocandole un trauma da schiacciamento. Sul luogo dell’incidente si sono recati i sanitari del 118, che visto la gravita’ delle ferite riportate dall’operaia hanno allertato una eliambulanza che ha trasprortato la ferita in codice rosso in ospedale, immediato anche l’intervento dei militi della locale stazione.

