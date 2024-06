ULTIM’ORA / Grave incidente sul lavoro a Ceprano: muore operaio

Un grave incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 12 nella zona industriale in via Cornete nella zona Asi a Ceprano, un operaio di 58 anni di Pontecorvo è morto mentre stava usando un muletto colpito da una trave in acciaio. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e anche una eliambulanza ma purtroppo per il 58enne non c’è stato nulla da fare è deceduto poco dopo.Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.

FOTO ARCHIVIO

