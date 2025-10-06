ULTIM’ORA / Grave incidente in via Barca San Domenico, auto si ribalta: soccorsi sul posto

Momenti di paura poco fa lungo via Barca San Domenico, dove si è verificato un grave incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che due automobili, una Fiat Punto e una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento sono andate in collisione.

L’impatto è stato particolarmente violento: uno dei veicoli si è ribaltato sulla carreggiata rimanendo al centro della strada, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno estratto una persona dalle lamiere affidandola alle cure mediche.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti, la dinamica è al vaglio degli inquirenti.

Correlati