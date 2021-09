ULTIM’ORA / Grave incidente in A1 tra Colleferro e Anagni: diversi feriti, una bambina elitrasportata

Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 21 sull’A1 tra Colleferro e Anagni verso sud, al km 597, sono rimaste coinvolte due auto e ci sono diversi feriti tra cui una bambina in condizioni serie che è stata elitrasportata in un nosocomio romano. Il tratto autostradale è chiuso, chi viaggia verso sud deve uscire sulla Casilina a Colleferro e rientrare ad Anagni. Sul posto mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Autostrade per l’Italia informa gli automobilisti con la seguente nota aggiornata alla ore 22.45.

“A1 Milano-Napoli, tratto chiuso verso Napoli per incidente – Sulla A1 Milano-Napoli tra Colleferro e Anagni verso Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto tra 2 auto all’altezza del km 597.

Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Colleferro, dove si registrano accodamenti di 1 km, e può rientrare in autostrada ad Anagni, dopo aver percorso la SS6 Casilina.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.”

foto archivio