ULTIM’ORA / Grave incidente domestico: donna elitrasportata in gravi condizioni

Un grave incidente domestico si è verificato nel primo pomeriggio di oggi ad Arpino in via Abate Ildefonso, la strada che collega via Vittoria Colonna agli impianti sportivi comunali.

Una donna anziana è scivolata rovinosamente mentre si trovava in casa, battendo violentemente la testa. L’impatto le ha causato diversi traumi, destando subito grande preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Valutate le condizioni critiche della signora, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, la donna è stata elitrasportata in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sora, per i rilievi del caso.

Foto archivio

