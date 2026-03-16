ULTIM’ORA – Giovane trovato senza vita nei pressi della propria abitazione

Una tragedia si è verificata poco fa a Pofi, un giovane di 17 anni è stato trovato senza vita nei pressi della propria abitazione.

A fare la drammatica scoperta sono stati alcuni familiari che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma purtroppo per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e chiarire le cause della morte. Presente anche il sindaco, accorso per seguire da vicino la situazione e manifestare la vicinanza alla famiglia colpita dal lutto.

Il drammatico episodio si è verificato a Pofi, piccolo centro della Ciociaria, dove la notizia si sta diffondendo rapidamente lasciando sgomenta l’intera comunità.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sull’accaduto. Le autorità competenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per fare piena luce sulla vicenda.

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