ULTIM’ORA / Giovane tenta di lanciarsi dal cavalcavia della superstrada Cassino-Atina: salvato da due automobilisti

Un giovane di 25 anni stava per lanciarsi dal cavalcavia della superstrada Cassino-Atina nel territorio di Sant’Elia Fiumerapido, quando due persone che in quel momento si trovavano a passare su quel tratto stradale, hanno notato il giovane che stava per compiere il gesto estremo e si sono fermati afferrandolo per la maglietta prima che si lanciasse nel vuoto e gli hanno salvato la vita. Lo hanno trattenuto fino all’arrivo dei soccorsi. Grazie al gesto di queste due persone che gli hanno salvato la vita. L’ennesimo caso di mal di vivere per fortuna è finita bene.

Foto archivio

