Broccostella – Un giovane è precipitato da un tetto sembra per recuperare un pallone, mentre era in compagnia di altre persone e stava trascorrendo la Pasquetta, quando è precipitato a terra facendo un volo circa di 10 metri. Sul posto oltre i sanitari del 118n anche le forze dell’ordine. Il giovane con ferite serie è stato trasporato al SS. Trinità di Sora dove è stato poi elitrasporato in un nosocomio romano.

Foto archivio