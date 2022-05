ULTIM’ORA / Giovane papà trovato morto in casa

Tragedia in piazza Municipio a Piedimonte San Germano, un uomo di 44 anni L.M. è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. L’uomo sposato e con una figlia è stato immediatamente soccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cassino e il medico legale. Non si esclude nessuna ipotesi neanche quella del gesto volontario. In segno di rispetto è stato annullato il comizio di apertura della campagna elettorale del candidato a sindaco Mario Riccardi.

Foto archivio