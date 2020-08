ULTIM’ORA / Giovane minaccia di lanciarsi da un viadotto: soccorsi in azione

Un ragazzo di 27 anni minaccia di lanciarsi da un viadotto nel vuoto. Chiuso il tratto abruzzese dell’autostrada A14 compreso tra i caselli di Pescara Nord e Atri Pineto, in direzione Nord, a causa di un ragazzo di 27 anni che minaccia di lanciarsi nel vuoto dal viadotto Cerrano, alto circa 90 metri.

Sul posto ci sono la Polizia stradale, il 118 e il personale di Autostrade. In seguito alla chiusura del tratto si sono create code di almeno tre chilometri. Aspi consiglia, a chi viaggia verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria a Pescara Nord di percorrere la strada statale 16 verso Atri Pineto, dove rientrare in autostrada.

fonte leggo.it