ULTIM’ORA / Giovane mamma trovata morta in casa dai figli

E’ stata trovata senza vita nella sua abitazione una donna di 45 anni, la scoperta è stata fatta dai suoi due figli, che hanno immediatamente dato l’allarme. E’ successo nella notte in via Marano a Ceccano, inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Le forze dell’ordine indagano sull’accaduto e non è escluso il gesto volontario da parte della donna.La donna separata, lascia due figli adolescenti. Dolore e sconcerto per questa tragedia.

Correlati