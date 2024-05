ULTIM’ORA / Giovane investita da un’auto, è grave: elitrasportata

E’ successo poco prima lo svincolo per la superstrada a Casamari,in via Maria, una ragazza di 16 anni è stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 circa. Sul posto si sono recati tempestivamente i sanitari del 118 che viste le gravi ferite riportate dalla giovane è stato chiesto l’ausilio di una eliambulanza dove è stata trasportata in un nosocomio romano.Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e la polizia locale che ha deviato il traffico sulla superstrada.

Foto archivio

