ULTIM’ORA / Giovane di 31 anni trovato morto in casa

Tragedia in pieno centro a Cassino intorno alle ore 12.30 circa, un giovane di 31 anni D.V. è stato trovato privo di vita nella sua abitazione in via Tommaso Campanella da alcuni familiari. Sul posto sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e le forze dell’ordine.

Notizia in aggiornamento – Foto archivio

