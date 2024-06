ULTIM’ORA / Giovane 20enne precipita dal terzo piano di una palazzina: è grave

Un giovane 20enne è precipitato da una palazzina di Chiusa Grande a Ceprano dove sembra che si era arrampicato e per cause da accertare da parte delle forze dell’ordine, è precipitato a terra. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all’umberto I di Roma dove è stato sottosoposto ad un delicato intervento alla testa ed è in coma.

Foto archivio

