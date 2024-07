ULTIM’ORA / Giacomo Bozzoli catturato: era nella sua villa a Soiano del Garda, latitante da 10 giorni. Fermato dai carabinieri

Giacomo Bozzoli è stato catturato. I carabinieri lo hanno fermato a Soiano del Garda. Era latitante da 10 giorni il 39enne condannato in via definitiva per l’omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno in provincia di Brescia l’8 ottobre 2015. Alle 17,45 di oggi i carabinieri del comando provinciale di Brescia hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Brescia a carico dell’imprenditore, che si era dato alla fuga e aveva fatto perdere le proprie tracce. L’uomo è stato rintracciato nella propria villa di Soiano, nella sponda bresciana del lago di Garda.Si ferma la fuga di Bozzoli, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario Bozzoli, ucciso nel 2015 a Marcheno (Brescia).Scappato con la famiglia dopo la lettura della sentenza, era in fuga con la sua Maserati: si erano battute molte piste tra Balcani, Marocco e Spagna. Moglie e figlio sono tornati in Italia. Alla fine era rimasto in Italia. Si pensava fosse fuggito all’estero e invece non era andato così lontano. La svolta è clamorosa. (Leggo.it)