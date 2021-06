ULTIM’ORA / Frosinone, uomo trovato morto

È successo poco fa in via Mola Vecchia a Frosinone, un uomo è stato trovato privo di vita sul ciglio della strada sul marciapiede dei palazzi Ater.Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e la Polizia di Stato. Non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella del gesto volontario.

Seguiteci per gli aggiornamenti.

Foto archivio

