ULTIM’ORA / Frosinone, uomo investito da un treno alla stazione, è grave: elitrasportato

Questa mattina presso la stazione ferroviaria di Frosinone un uomo è stato investito da un treno sui binari. Il grave incidente è avvenuto intorno alle ore 7, l’uomo è stato immediatamente soccorso,ma visto le gravi ferite riportate è stato elitrasportato in codice rosso in un nosocomio romano.Sul posto la Polfer di Frosinone per la dinamica dell’incidente.

Seguiteci per gli aggiornamenti

Foto archivio

Correlati