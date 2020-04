ULTIM’ORA / Frosinone – Tragedia sul lavoro, muore operaio 52enne di Veroli

Ennesimo incidente sul lavoro. L’infortunio mortale e’ successo a Frosinone nella zona industriale in via Armando Vona intorno alle 16.30 di questo pomeriggio a perdere la vita un 52enne di Veroli. L’uomo dipendente di una ditta del capoluogo si era recato sul posto per eseguire un sopralluogo sul tetto per una infiltrazione d’acqua, per cause al vaglio delle forze dell’ordine e’ caduto da un’altezza di circa 10 metri, sul posto i sanitari del 118 ed una eliambulanza ma per l’operaio non c’e’ stato nulla da fare e’ deceduto sul colpo dopo il terribile impatto al suolo.

