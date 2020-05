ULTIM’ORA / Frosinone – Provincia: Fratelli d’Italia e Forza Italia votano il Bilancio di Previsione 2020

I gruppi consiliari provinciali di Fratelli d’Italia e Forza Italia, nelle persone dei consiglieri Daniele Maura, Stefania Furtivo, Gianluca Quadrini e Gioacchino Ferdinandi, hanno espresso voto favorevole al Bilancio di previsione 2020, adottato nella seduta odierna del Consiglio provinciale.“Abbiamo votato favorevolmente a questo documento contabile – sottolineano i quattro consiglieri – perché non si tratta di un bilancio politico ma amministrativo, in un momento estremamente difficile per il nostro territorio e per i suoi cittadini. La situazione emergenziale in cui siamo precipitati ci chiede sforzi ancora maggiori per aiutare la nostra provincia a ripartire con fiducia e speranza nel futuro. Nel bilancio ci sono importanti risorse per l’edilizia scolastica: sono i nostri figli che dovranno tornare in aula e loro non sono né di destra, né di sinistra. Dobbiamo pensare alla loro sicurezza e a fornire ambienti sani e vivibili anche con le nuove misure di sicurezza che dovranno essere adottate nel momento in cui torneranno tra i banchi. Ci sono risorse per la viabilità e per l’ambiente, settori strategici per la ripartenza dell’intero territorio che non può non essere un obiettivo comune. Per quanto riguarda il tema ambientale, inoltre, sono state accolte le nostre richieste che mirano al potenziamento dell’Ufficio Ambiente in un’ottica condivisa di rafforzamento di uno dei temi più delicati e importanti, ancora di più in questa fase. È per tali ragioni che, – concludono Maura, Furtivo, Quadrini e Ferdinandi – consapevoli dell’assoluta necessità di collaborazione e unione di intenti in un momento di grande incertezza socio-economica e finanziaria, abbiamo dato il nostro voto favorevole, nella convinzione che investimenti corposi e mirati siano linfa vitale per le Amministrazioni locali e per le comunità dell’intero territorio”.

I consiglieri di Fratelli d’Italia

Daniele Maura

Stefania Furtivo

I consiglieri di Forza Italia

Gianluca Quadrini

Gioacchino Ferdinandi