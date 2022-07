ULTIM’ORA / Frosinone, muore bimbo di otto anni: da accertare le cause del decesso

Una triste notizia sconvolge la Ciociaria. Un bimbo di otto anni è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, per cause ancora da accettare. Il bimbo si è recato, accompagnato dai genitori, presso l’ ospedale del capoluogo per un malore di cui ora si stanno stabilendo le cause.

Ai familiari del piccolo porgiamo le più sentite condoglianze.

