Ultim’ora / Frosinone, donna investita da un’auto: elitrasportata

Grave incidente a Frosinone in Viale America Latina, dove una donna è stata travolta da un’auto, una Fiat 500, mentre si trovava a piedi. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, la donna sarebbe stata trascinata per alcuni metri sull’asfalto.Sul posto è subito intervenuto il comandante della polizia locale, Dino Padovani, insieme agli agenti, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I sanitari del 118, arrivati prontamente, hanno valutato la situazione e a causa della gravità delle ferite riportate dalla vittima, hanno deciso di richiedere l’intervento di un’eliambulanza.La donna è stata quindi trasportata d’urgenza in una struttura ospedaliera di Roma. L’incidente ha attirato l’attenzione di molti passanti, che si sono radunati nei pressi del luogo, richiamati dalle sirene dei soccorsi.

Foto archivio

