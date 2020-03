Gia nella giornata di domani, potrebbero iniziare i lavori di montaggio della tenda, che verrà utilizzata per accogliere eventuali contagi dal virus. L’ ospedale frusinate, non si fa trovare impreparato, e grazie alla sinergia tra Regione Lazio e Asl di Frosinone, mette in campo tutte le risorse necessarie ad affrontare questa situazione di emergenza. Il provvedimento è atto anche al sostegno degli ospedali capitolini ormai sl collasso.

Correlati