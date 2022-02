Poteva finire in tragedia. Un ragazzo mentre giocava con lo skateboard in una traversa di via Aldo Moro nel capoluogo ciociaro e’ caduto a terra battendo violentemente la testa. Attimi di apprensione per il giovane che ha perso i sensi, prontamente soccorso dai sanitari del 118 e’ stato trasportato nel locale nosocomio per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Locale.

