ULTIM’ORA / Frosinone – Blitz antidroga: 11 arresti

Dalle prime ore di questa mattinata, militari del Comando Provinciale di Frosinone, stanno dando esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare, emessa G.I.P. del Tribunale di Frosinone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 11 persone (2 misura di custodia in carcere e 9 agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico) ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di “detenzione, acquisto, trasporto e cessione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’attività investigativa, condotta dal mese di ottobre 2018 al mese di luglio 2019, ha permesso di documentare mediante attività di captazione audio/video e servizi di o.c.p. l’operatività di un gruppo criminale con interessi nelle province di Frosinone e Roma dedito ad una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di disarticolare una delle più fiorenti piazze di spaccio della Ciociaria e segnatamente quella di “viale Grecia”. L’indagine ha consentito di portare alla luce un giro di spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei predetti indagati, di origine italiana e straniera individuando anche i canali di approvvigionamento dello stupefacente che acquistato, anche in quantitativi dell’ordine di chilogrammi, veniva confezionata in singole dosi per essere ceduta ai numerosi assuntori, per un giro di affari complessivo di 100 mila euro al mese.Nel corso delle indagini sono state già tratte in arresto 11 (undici) persone nella flagranza di reato, nonché è stato effettuato il sequestro di Kg.13 (tredici) di sostanza stupefacente (cocaina e hashish).Per l’esecuzione del provvedimento e per le relative perquisizioni verranno impiegati nr. 75 militari del Comando Provinciale di Frosinone.

Comunicato stampa – foto archivio

