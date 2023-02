ULTIM’ORA / Frosinone, alla guida del tir in A1 accusa malore: muore autista

Stava percorrendo l’A1 quando poco il casello di Frosinone, al km 627, in direzione sud, l’autista di un mezzo pesante, ha appena avuto il tempo di accostare in terza corsia a causa di un malore che purtroppo gli è stato fatale. L’uomo di 50 anni, secondo alcuni testimoni, hanno visto il camion zigzagare prima di accostarsi e fermarsi. Il 50enne non ha avuto neanche il tempo di spegnere il tir che è deceduto. Sul posto oltre i sanitari del 118, Polizia Stradale e vigili del fuoco. Entrambi le corsie sono chiuse.

FOTO ARCHIVIO

Correlati