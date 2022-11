ULTIM’ORA / Frana Casamicciola, recuperato secondo cadavere: «È di una persona giovane»

Casamicciola, dopo una notte di ricerche e di speranza, è stato trovato il secondo cadavere. «Appartiene a una persona giovane», fanno sapere i soccorritori, che temono di rinvenirne degli altri nello stesso punto. Alle 11 si è riunito il consiglio dei ministri speciale, che ha approvato lo stato d’emergenza per un anno e stanziato 2 milioni di euro.

Si continua a scavare tra il fango per trovare i dispersi. Al momento sono due famiglie, una di cinque persone con un bimbo e un’altra di tre con un neonato, poi un uomo, una donna straniera e un’anziana. Ci sono anche due famiglie con bimbi tra i dispersi della frana di Casamicciola. Gli sfollati sono 167.

È stata identificata nella tarda serata di sabato la prima vittima. Si tratta di Eleonora Sirabella, 31enne che viveva sull’isola. Aveva provato a chiedere aiuto al papà, che non è riuscito a salvarla. Disperso anche il marito.

Recuperato il secondo cadavere

Recuperato un secondo cadavere a Casamicciola. Il corpo di una persona molto giovane, di cui al momento non sono noti né l’identità né il sesso, è stato trovato in una camera da letto, sotto un materasso, di una casa travolta dalla frana. In questi minuti la salma viene portata in obitorio. È probabile che nello stesso punto vi siano altri corpi individuati dai cani dei soccorritori.

Il consiglio dei ministri

A Palazzo Chigi è cominciato poco dopo le 11 il Consiglio dei ministri straordinario per la frana a Casamicciola e si è concluso dopo circa un’ora. «Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile, ha dichiarato lo stato di emergenza al quale farà seguito l’ordinanza del capo della Protezione civile, e ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro», ha comunicato il ministro per i Sud, Nello Musumeci.

La premier Giorgia Meloni, attesa sull’isola nei prossimi, ha rinnovato la sua vicinanza e solidarietà a tutte le persone coinvolte nella frana di ieri a Casamicciola, dagli sfollati ai sindaci e ha espresso profonda gratitudine per l’impegno di chi ha prestato soccorso e assistenza fin da ieri. In particolare ha voluto sottolineare l’impegno dei vigili del fuoco in campo sull’isola per le ricerche. Al Consiglio hanno partecipato numerosi ministri, tra gli altri Tajani, Casellati, Schillaci, Musumeci, Urso, Piantedosi, Lollobrigida, Bernini, Sangiuliano, Pichetto Fratin, Roccella, Santanchè.

Le operazioni di ricerca

Proseguono le operazioni di pulizia delle strade lungo via Monte della Misericordia e tutte le traverse collegate. I Carabinieri hanno svolto controlli antisciacallaggio a tutela delle abitazioni ora vuote ed hanno proseguito le operazioni di sgombero dei 164 sfollati. Al momento gli undici dispersi della frana di Casamicciola sono due famiglie, una di cinque persone con un bimbo e un’altra di tre con un neonato, poi un uomo, una donna straniera e un’anziana. Ci sono anche due famiglie con bimbi tra i dispersi della frana di Casamicciola.

I Vigili del Fuoco sono impegnati sull’isola di Ischia in soccorso alla popolazione, nella ricerca dispersi e nelle operazioni di rimozione del fango dalle strade di collegamento. Inviate squadre in rinforzo da Lazio, Abruzzo, Puglia e Molise. Lo ha fatto sapere lo stesso corpo su Twitter. I sommozzatori impegnati nelle ricerche dei dispersi a Ischia ispezionano la zona del porto e le auto trascinate in mare dalla frana. Previsto in mattinata lo sbarco di altre 50 unità di personale e di mezzi dei vigili del fuoco.

Otto persone che si trovavano in un agriturismo rimasto isolato dopo l’alluvione di ieri mattina sino state salvate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Napoli e dai militari dell’Aeronautica. Le otto persone sono state fatte salire su due elicotteri e portate all’eliporto di Lacco Ameno. A quanto si apprende, oltre allo spavento per la brutta esperienza, le loro condizioni di salute sono buone. (Leggo)