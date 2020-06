ULTIM’ORA (FR) – Sora (FR) – Auto si sfrena e lo investe e rimane con la gamba schiacciata

E’ successo poco fa intorno alle 10.30 circa in via E. Zincone, un uomo è rimasto ferito dopo che la propria auto si è sfrenata ed è andata a finire sulla gamba rimanendo schiacciata. Per liberare la gamba dell’uomo sotto l’auto oltre i sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia per gli accertamenti del caso. Dalle prime informazioni sembra che l’uomo aveva tirato fuori l’auto dal garage e sarebbe sceso dall’auto per richiudere il garage e il veicolo si sarebbe sfrenato poichè c’è una piccola discesa e avrebbe investito l’uomo.

Red.