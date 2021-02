ULTIM’ORA / Fontana Liri (FR) – Uomo precipita nel Fiume Liri, ricerche in corso

I Vigili del Fuoco del nucleo sommozzatori dal pomeriggio di oggi stanno cercando il corpo di un uomo che e’ caduto nel Liri in zona S. Eleuterio a Fontana Liri nei pressi della diga. Al momento non e’ dato sapere se e’ stato un gesto estremo oppure un incidente. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Notizia in aggiornamento – foto archivio

